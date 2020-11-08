كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

كالفنانة المغربية ميساء مغربي وعلاقتها بالممثلة المصرية دلال عبد العزيز، التي تُعد بمثابة خاله لها حيث أن دلال عبد العزيز هي أخت زوج خالة ميساء مغربي، وكانت الممثلة المغربية قد حضرت حفل زفاف دنيا سمير غانم ابنة دلال وسمير غانم. كما ان إيمي سمير غانم تعد صديقه مقربه لميساء مغربي ودائما ماتحرص إيمي علي نشر صور تجمعهما عبر حسابتها الخاصة بمواقع التواصل كما هنأتها مؤخراً بعيد ميلادها .

الفنانة دلال عبد العزيز شقيقة زوج خالة ميساء مغربي

وعلي الصعيد الفنى،تصور الفنانة دلال عبد العزيز مشاهدها فى “مسلسل في بيتنا روبوت”، للفنانة شيماء سيف والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، داخل ديكور باستوديو مصر، وتجمع المشاهد بينها وبين بطلة العمل شيماء سيف، والفنان هشام جمال وآخرين من النجوم الشباب.

كما تشارك في “فيلم تسليم أهالى” والذى يدور فى إطار كوميدى، ويشارك في بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد و بيومي فؤاد ،ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسي وآخرين وهو من إخراج خالد الحلفاوى. وكان الفيلم قد توقف تصويره منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر استكمال التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز مع الزعيم عادل أمام فى رمضان الماضى من خلال “مسلسل فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهامعبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.