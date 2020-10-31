علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص إلي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام التي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر فالجيل التالي لهؤلاء مجموعة من الفنانين علي الساح منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض المشاهير اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد وأقارب هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء الفنانة “ريم البارودي” التى تربطها صلة قرابة بالفنانة شمس البارودي، حيث إن البارودي تعد بمثابة عمة لـ ريم البارودي، وهذا ما أكدته الأخيرة في أكثر من حوار تليفزيوني سابق لها، حيث كشفت صلة القرابة التي تجمعها بـ”شمس”، وقالت هي ابنة عم أبيها، وهذا ما يربطها بصلة قرابة أيضا مع الفنانة غادة عادل التي تعتبر إبنة شقيقة شمس البارودي.”.

صورة عائلية تشهد ظهور ريم البارودي مع الفنانة المعتزلة شمس البارودي

كما كشفت الفنانة المُعتزلة شمس البارودي حقيقة قرابتها بعدد من النجمات. حيث اعربت في تصريحات صحفية سابقه عن: “إنها مستاءة للغاية من بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على السوشيال ميديا واليوتيوب وبعض المواقع الإلكترونية طوال الفترة الماضية وهي نسب بعض من النجمات لصلة القرابة لها”. حيث أكدت شمس:” أن الفنانة ريم البارودي، لم تكن ابنة أخي على الإطلاق، وإنما هي نجلة إبن عمي وليس لأخي”.

يُذكر أن الفنانة شمس البارودي، هي ممثلة من نجمات الزمن الجميل، ارتبطت بالفنان حسن يوسف، عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود، وعمر، وعبدالله، و قررت اعتزال الفن في عام 1985م بعد عودتها من أداء العمرة، وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب، ومازالت معتزلة العمل الفنى حتي الآن.