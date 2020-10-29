علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر فالجيل التالي لهم مجموعة من الفنانين علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض المشاهير اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد وأقارب هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة الكبيرة “صفاء أبو السعود” التى تربطها صلة قرابة مباشرة بالفنانة وعارضة الأزياء الشابة “أروى جودة”، حيث أن صفاء هي خالة أروى جودة، وهذا ما أكدته الأخيرة في أكثر من حوار تليفزيوني سابق لها، حيث كشفت صلة القرابة التي تجمعها بـ”صفاء”، وقالت إنها “خالتها”.

في سياق مُتصل، أحتفلت الفنانة المصرية أروى جودة مؤخراً بعيد ميلاد والدتها وخالتها الفنانة صفاء أبو السعود، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى والتغريدات “تويتر”، وقالت أروى جودة: “كل سنة و اغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما و خالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة و يسعدكم و ريح بالكم يا رب.. بحبكم”.

ووافق الـ 9 من شهر أكتوبر يوم ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة وإرتبط إسمها بالأطفال لأهتمامها بتقديم أعمال خاصة بهم. وبدأت صفاء أبو السعود، حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.