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صمود الكندري تدعم موهبة شابة وتصفها بـ “بنوتي الصغيرة”.. من هي؟

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صمود الكندري

صمود الكندري

أعلنت الفنانة الكويتية صمود الكندري دعمها ﻹحدى المواهب الشابة، هي “جني الفيلكاوي”.

ونشرت “صمود الكندري”، صورة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، لدعمها، بعد أن لفتت انتباهها في الكثير من الأعمال الفنية التي قدمتها.

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حبيبتي والله الي صار عندها 200 الف متابع عقبال المليووون بنووووتي الصغيره ♥️♥️ وعقبال ما اشووووفج نجمه كبيييييره 😍😍

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وعلقت صمود على الصورة “حبيبتي والله إللي صار عندها 200 ألف متابع، عقبال المليووون بنووووتي الصغيرة، وعقبال ما أشووووفج نجمه كبيييييرة” .

الجدير ذكره ان صمود كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل “كلام أصفر”، من تأليف مريم نصير، وإخراج هيا عبد السلام، وبطولة فؤاد علي، إبراهيم الحربي، هيا الشعيبي، وغيرهم.

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