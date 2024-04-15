رحلت يوم السبت الماضي الفنانة شيرين سيف النصر، بعد غياب سنوات طويلة عن الفن والظهور الإعلامي عمومًا بسبب شعورها بالاكتئاب عقب وفاة والدتها، إذ كشفت هذه القصة في مداخلات تلفزيونية بعد عودتها للظهور في 2019، وغياب منذ 2007 من خلال مسلسل «أصعب قرار»،

آخر ظهور للفنانة شيرين سيف النصر

ظهرت شيرين سيف النصر لآخر مرة في 2020، بصورة تظهر جمالها، وظهرت فيها دون مكياج، وانتشرت الصورة على منصات إلكترونية مختلفة، وأعاد مُحبي الراحلة نشر الصورة مرة أخرى، وأعادوا نشر لقاءاتها الأخيرة، والحديث عن أمنيتها وأحلامها بالعودة للتمثيل من جديد ولكنها لم تستطع فِعل الأمر إذ كان للقدر رأي أخر.

آخر صورة لـ الفنانة شيرين سيف النصر

آخر مداخلة هاتفية لها في برنامج تلفزيوني

ظهرت شيرين في مداخلة تلفزيونية، مع رامي رضوان بـ«مساء dmc»، في 2019، خلال حلقة حضر فيها شريف منير، وتحدث الثنائي عن حياتهما وكواليس تعاونهما بـ«غاضبون وغاضبات»، المسلسل الذي عُرض في التسعينيات، وتحدثا عن ذكرياتهما الكوميدية، بين تناولهما الطعام سويًا، أو إجرائها بعض المقالب فيه، ومِزاح الثنائي معًا.

الفنانة شيرين سيف النصر

وكشفت شيرين سيف النصر، عن الصورة التي انتشرت على السوشيال ميديا إذ قالت: التقطتها لي إحدى صديقاتي ولم أتوقع ردود الأفعال على الصورة وهذا لأنها بدون ميك أب وشعري طبيعي ومش مضبوطة، وخفت من ردود الأفعال عليها وكنت سعيدة بها.

الفنانة شيرين سيف النصر



وقالت شيرين سيف النصر، إنها كانت تود المشاركة في أي جزء من أجزاء مسلسل «الاختيار»، قائلةً: كان نفسي أشارك في مسلسل الاختيار ولو دور من مشهد واحد، تابعت الثلاثة أجزاء وكلهم أحسن من بعض، وكل أبطال العمل أبدعوا، مثل ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، المسلسل ده كان يرجعني من الاعتزال لو اتعرض عليّ.

أشارت شيرين وقتها إلى أنها تدرس قرار عودتها إلى العمل الفني، بعدما تلقت عدة أفكار جميلة، واشارت إلى أنها قد تعود خلال شهرين على الأكثر، عبر فيلم سينمائي، ورفضت الكشف عن تفاصيل الفيلم إلا بعد توقيع العقد رسميًا.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر:

هذا وتوفيت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما، السبت، حسبما أعلن أخوها على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وقال شريف سيف النصر: “توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر”.

وأضاف: “تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها”.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية”.

وظهرت شيرين سيف النصر في عدة أعمال فنية أواخر التسعينات وأوائل الألفية، أبرزها مسلسل “ومن الذي لا يحب فاطمة” مع أحمد عبد العزيز، وفيلم “أمير الظلام” مع عادل إمام.

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