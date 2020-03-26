صورة تجمع بين نانسي عجرم ونجل ” رهاب البيطار ” تثير الجدل

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبينانية ” نانسي عجرم ” برفقة شاب قيل إنه نجل المحامية ” رهاب البيطار ” والتي كانت تتولى قضية الدفاع عن ” محمد الموسى ” قتيل فيلا نانسي وزوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول قصة هذه الصورة .. مما دفع رهاب البيطار إلى الخروج في تصريحات صحفية للكشف عن تفاصيها .

فقالت البيطار أن من في الصورة هو نجلها ” آدم ” بالفعل الذي يعمل منظم حفلات فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعلى صلة بعدد كبير من الفنانين والفنانات والمشاهير وأن طبيعة عمله تفرض عليه التقاط الصور معهم .

وأشارت أن هذه الصورة ليست حديثة بل تعود إلى عام 2016 أي قبل الحادث بأربع سنوات .. وأن إبنها بنفسه كان قد قام بنشرها على صفحته الخاصة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي سابقا .