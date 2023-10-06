أثارت ياسمين صبري القلق بشأن حالتها الصحية بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور «إنستجرام» حيث ظهرت الفنانة المصرية وعلى يدها أثار المحاليل الطبية.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي تمارس التمارين الرياضية وتلتقط لنفسها صورة في المرآة تبرز تفاصيل إطلالتها التي اعتمدت فيها على بنطال وتي شيرت رياضيين باللون الأسود.

ياسمين صبري بإطلالة رياضية

وفي يدها اليسرى ظهر غطاء طبي على جزء من يدها يشير إلى لجوئها لبعض المحاليل الطبية، لتبدأ التساؤلات على الصورة بمجرد نشرها، ثم فاجأت ياسمين صبري الجمهور بحذف الصورة والاكتفاء بنشرها مجددا عبر خاصية القصص القصيرة فقط.

بمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات المتسائلة على صورة ياسمين صبري، فبينما اعتبر البعض أنها خضعت لمحاليل لحصول الجسم على فيتامينات على غرار ما تفعله النجمات في الفترة الحالية، رأى آخرون أن الفنانة الشهيرة تعرضت لوعكة صحية لا تريد الإفصاح عن تفاصيلها وزادت الشكوك بعد حذف ياسمين صبري للصورة.

ومن بين التعليقات: “اتحسدتي يا ياسمين إيه اللي في إيدك ده؟”، “الصورة حلوة بس إيه اللي في إيدك واضح إن كان فيه مشكلة صحية طمنينا عليكي لأن الكلام شكله كبير وفيه محاليل وكدة”، “بتاخدي فيتامينات أصالة ولا أيه”.

وتشارك ياسمين صبري الجمهور دائما بمجموعة من الصور التي توثق رشاقتها ولياقتها في التمارين الرياضية، فهذه الصورة ليست الأولى، إلا أنها أثارت التساؤلات حول صحة ياسمين صبري بعد قيام الفنانة الشهيرة بحذف الصورة بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من نشرها.

واعتمدت ياسمين صبري في الصورة التي استعرضت فيها رشاقتها وأثارت التساؤلات حول حالتها الصحية على بشرة خالية من المكياج، وتسريحة الشعر المرفوع التي تختارها دائما لإطلالاتها الرياضية.

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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