انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً صورة للفنانة المصرية منى زكي بدت فيها بملامح مختلفة تماماً عن ملامحها العادية،

ورأى الكثير من المتابعين أنها تغيرت بشكل واضح متسائلين عما إذا كان السبب هو اعتمادها أسلوب مكياج جديداً أو خضوعها لبعض عمليات التجميل. ومما جاء في التعليقات: ” وشها حيفرقع من الشد” و” أوعي تكوني منى زكي” و”دانتي بقيتي شبة وفاء الكيلاني” .

يُذكر أن منى زكي شاركت أخيراً في الفيلم السينمائي “الصندوق الأسود” وروّجت له من خلال نشر البوسترات الخاصة به على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التذكير بأن عرضه قد يبدأ في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري (2020).

ولم يتردّد زوجها الفنان أحمد حلمي في التعليق بطريقته الكوميدية الطريفة، فنشر بدوره صورة للعمل نفسه عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام” مع التعليق: “ما أنا بكلمك ما بترديش”.

يُشار إلى أن الفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمود كامل، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وعدد آخر من النجوم.