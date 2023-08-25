نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة من إجازتها الصيفية.

هند صبري بدون مكياج

ظهرت هند صبري أمام البحر وهي ترتدي مايوه واعتمدت أن يكون شعرها المبلول منسدلا بطريقة بسيطة، وفضلت الظهور بدون مكياج.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها الطبيعي.

هند صبري تنشر صورة بدون مكياج – الصورة من حسابها على إنستجرام

هند صبري في مهرجان كان

يذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة التونسية هند صبري فيلم “بنات ألفة” ضمن عروض مهرجان كان السينمائي.

فيلم “بنات ألفة” من تأليف وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روح وتم تصويره في تونس العام الماضي

تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية لسيدة اسمها “ألفة” لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

فيلم “بنات ألفة”

قد فاز فيلم “بنات ألفة” الذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة “العين الذهبية”.

بذلك تصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله على جائزتي “السينما الإيجابية” والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئ هذه الجائزةالفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.

أحدث أعمال هند صبري

يذكر أن هند صبري انتهت من تصوير مسلسل “في مهب الريح” مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

أيضًا، كانت الفنانة هند صبري قد بدأت مؤخرًا في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها “البحث عن علا”، الذي قدّمت جزءه الأول منذ عامين.

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