نشرت الفنانة نانسي عجرم صور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وظهرت خلالها بأحد الأماكن الساحلية.

وخضعت “نانسي” لجلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ولاقت الصور إعجاب متابعيها قائلين: “ما هذا الجمال، روعة، قمر، حبيت الجلسة دي، كتير حلوين”.

نانسي عجرم بالمايوه

تألقت النجمة اللبنانية اثناء قضاء عطلتها الصيفية علي البحر بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية مايوه “وان بيس” باللون “الأبيض.

وظهرت نانسي في الصورة وقد إرتدت مايوه باللون الأبيض وفوقه cash maillot سروال واسع وشفاف باللون الأبيض أيضاً، كما وضعت على رأسها قبعة شمس

وقد تألقت نانسي عجرم بجمالها وإطلالتها التي سحرت العيون في شرم الشيخ، وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها.

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا، أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “تيجي ننبسط”، عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة.

تتعاون نانسي عجرم في أغنية “تيجي ننبسط” مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

حفل نانسي في العلمين

وتألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

وتحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا مشتركا يوم 28 سبتمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بالاشتراك مع الفنان تامر حسني.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

ومن المفترض أن يقدم كل من تامر حسني ونانسي عجرم خلال حفلهم المقبل باقة من أغانيهم الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

وتعتبر نانسي من أبرز المطربات اللبنانيات والعربيات بشكل عام، ويحمل ظهورها طابعًا خاصًّا بها، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب وشكَّلت رفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثنائيًّا فنيًّا استثنائيًّا.. لعل من أبرز ما قدما معًا: أخاصمك آه – يا سلام – يا طبطب يا دلع- آه ونص وأغنية إحساس جديد.

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