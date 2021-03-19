أثارت صورة نشرتها ​الراقصة بدرة​ مع الفنان المصري ​عمرو دياب​، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أيام فقط على شائعة إرتباط عمرو بالإعلامية المصرية ​إنجي كيوان​، بسبب الصور التي إنتشرت لهما من كواليس تصوير إعلان عطره.

وعبّرت بدرة عن حبها الكبير لعمرو، وظهر معها كعادته وهو يلتقط الصورة على طريقة الـ”سيلفي” بنفسه، وعلّقت: “دعنا نأخذ سيلفي”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، لاسيما أن عمرو بات يظهر كثيراً في صور مع عارضات وفنانات وراقصات أجنبيات.



وبدرة هي راقصة تشيلية، وإسمها الحقيقي Alejandra Constanza، وقد إشتهرت بإسم “بدرة” بعد وصولها إلى مصر عام 2015، لتبدأ الرقص في الأفراح منذ العام 2019.

ظهرت في مقطع فيديو، وهي ترقص مع الفنان المصري ​حسن شاكوش​، وفي عام 2017 تعرضت للإعتداء بالضرب، وظهرت في المستشفى وهي تتلقى العلاج.



كما أحيت إحدى الحفلات على هامش مهرجان الجونة السينمائي عام 2020، وظهرت في فيديو مع السيناريست المصري تامر حبيب.

كما شاركت في فيديو كليب “نمبر 2″، للفنان المصري ​أحمد الفيشاوي​، الذي هاجم فيه الفنان المصري ​محمد رمضان​.