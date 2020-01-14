صورة قديمة لـ”فاشينيستا خليجية” شهيرة تصيب المتابعين بالدهشة.. خمنوا من هي! !

تداول عدد من مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستقرام” ، صورة قديمة لفاشينيستا كويتية حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال عدد من متداولي الصورة القديمة إنها تعود لمشهورة مواقع التواصل الكويتية فينيسيا والتي تعرف باسم أم ريان ، وتظهر فيها بملامح مختلفة وتسريحة غير التي تظهر بها حاليا عبر حساباتها .

وعبر عدد من مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستقرام ” عن دهشتهم من الاختلاف الكبير في الشكل مرجحين خضوعها للعديد من عمليات التجميل .

وكانت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو مع طفلها وهي تخبره بوفاة جدته ، لتواجه موجة كبيرة من الانتقادات لتحال إلى النيابة العامة بعد تدخل إدارة الجرائم الإلكترونية وجمعية حماية الطفل .