تداول عدد من الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنانة العراقية ​أصيل هميم​، والتي تمّت مقارنتها بصورة حديثة لها، أظهرت الفرق الكبير في شكلها، وخصوصاً خسارتها الكبير للوزن.

وأحدثت الصورة صدمة كبيرة للكثير من المتابعين، الذين لم يكونوا يعرفون شكل هميم من قبل.

يشار إلى أن أصيل هميم احترفت الغناء وهي في سن الثانية والعشرين وقدّمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء عدد من تيترات المسلسلات. وهي ابنة الموسيقار كريم هميم، وشاركت في برنامج “نجوم العرب” الذي عُرض على شاشة قناة “إم بي سي “1. وحينها أطلقت أغنية “بلاني زماني”، كما تعاونت أخيراً من خلال أغنية “راضي بتعذيبي” مع الشاعرة الإماراتية مشاعر دبي والملحن الإماراتي فايز السعيد.



أصيل هميم

أصيل هميم

أصيل هميم