بعد تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل ،أعادت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة قديمة للإعلامية المصرية “بوسي شلبي”، حيث كانت أصغر سنًا من الآن، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

وبحسب تعليقات المتابعين، حول إطلالة الإعلامية المصرية في تلك المرحلتين العمريتين المختلفتين، أشار الكثير إلى التغير الكبير في ملامحها بسبب خضوعها للكثير من عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما تقدمت بالعمر، فلم تكن ملفته في تلك المرحلة العمرية علي الإطلاق.

صورة ترصد التغير الكبير في شكل الإعلامية “بوسي شلبي” قبل وبعد التجميل

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من ناحية أخري، ردّت الإعلامية بوسي شلبي، لأول مرة على سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من تجاهل ذكر اسمها عند سؤالها عن نجاحها وجدارتها وحيازتها اللقب “رقم 1” بين الفنانات، وذلك خلال ظهورها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” في شهر رمضان الماضي.

وكررت بوسي شلبي تصريحاتها، خلال لقاء صحافي، مؤكدة تمسكها برأيها في أن يسرا هي “الرقم 1″، وأنها ستحتفظ بتلك المكانة، ولا يمكن أحداً إنكار مدى نجاح أعمالها.

وأضافت: أن النجمات أنفسهن لا ينكرن ذلك، ويعترفن بأن مسلسلات “يسرا” الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً، مؤكدةً أن عادل إمام ويسرا من القامات الفنية العربية، وأن هذا ليس رأيها وحدها بل رأي الجمهور والصحافة، كما أن أرقام التوزيع الخارجي تثبت ذلك.

وقالت بوسي شلبي رداً على سؤالها عن سخرية ياسمين عبد العزيز من تصريحاتها، إن الموضوع لا يتعلق برفض رأيها، لأنها تعرف أن ياسمين مقتنعة بأن يسرا هي “الرقم 1″، وكل ما في الأمر أن “الطرف التاني لسه بيحب الطرف الأول وأنا مش طرف في الموضوع”.

في إشارة منها إلى وصف “الطرف الثاني” و”الطرف الآخر” الذي كانت تستخدمه خلال حوارها مع الفنانة ريهام حجاج والذي تم التطرق خلاله إلى زواج ريهام من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.

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