أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة قديمة للفنانة المصرية “ سمية الخشاب ”،رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، وكشفت الصورة عن التغيير في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

تلك الصورة كانت الفنانة قد نشرتها، عبر حسابها الخاص بموقع ” فيسبوك “، وعلّقت عليها قائلة: « أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة، والحمد لله دلوقتي برضه مازلت جميلة، الحقيقة إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص، بحبكم »، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

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في سياقٍ آخر، تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن اتهام الكثيرين لها، بوصف ذاتها بعبارة «ملبن مصر»، موضحة أنها لم تضيفها في أغنية «أوعدك»، التي غنتها بمشاركة المغني الشعبي عمر كمال، منذ أشهر، موضحة أن مؤلف الأغنية من أضاف تلك العبارة.

وقالت «الخشاب» خلال لقاء مع برنامج «StarsOnUtv» عبر قناة«UTV» العراقية: «(ملبن مصر) المؤلف هو اللي كتبها وهو فاجأني والملايين حبوا الأغنية ميهمنيش الأقلية وبالذات اللي قبل ما يدخل يسمع الأغنية بيقول إني بقول على نفسي (ملبن مصر) لأ مش أنا دا المؤلف».

وعن شائعات زواجها من«كمال» قالت: «كل عمل ناجح ليّا بيطلع عليه إشاعات، بيخلوني اتخانقت مع زمايلي أو يجوزوني الفنان اللي بتشغل معاه»، وحول رغبتها في الزواج حاليًا، بعد انفصالها من الفنان أحمد سعد منذ أكثر من عام: «مش مرتبطة ومش عايزة ارتبطت أنا في المرحلة الملكية وهي أني بحب نفسي وبهتم بنفسي».

وما لا يعرفه الكثير أن سمية الخشاب تبلغ من العمر (44 عامًا) فهي من مواليد 20 أكتوبر 1976، بينما يبلغ سن عمر كمال (36 عامًا) فهو من مواليد 30 سبتمبر 1985، أي أن فارق العمر بينهما 8 سنوات.

يُذكر أن «الخشاب» شاركت عمر كمال في «كليب أوعدك» الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما شاركت في موسم رمضان 2021 الماضي بـ «مسلسل موسى» مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

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