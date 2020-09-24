تعرض المخرج المصري طارق العريان لموجة من الانتقادات بعدما نشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من طفولته ظهر فيها وهو يتنقل على ظهر حصان. وتعليقاً كتب: “بداية العبقرية”.

وفيما تناولت بعض التعليقات شكله ومدى التغيير الذي طرأ عليه، هاجمه الكثير من المتابعين مذكرين إياه بانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة السورية أصالة. ووجه إليه بعض هؤلاء عبارات قاسية ومما كتبوا: ” عبقري صحيح إلا في طلاقك من الأصيلة أصالة” و”أصعب شيء إنه الإنسان يتخلى عن أولاده وما يعيش يومياتهم ويسمع ضحكاتهم وصوتهم وأحلامهم مشان نزوة عابرة أو امرأة ما عندها ضمير” و”المهم تكون عجبت نيكول” و”نورك إنطفى بعد الملكه أصالة. صراحة إنت خسرت خسارة كبيرة” و”انت داخل مرحلة تصابي وما يسمى بأزمة منتصف العمر والخيانة دي حاجة بشعة”.

ويشار إلى ان أصالة تواجه حالياً أزمة بسبب أغنيتها الجديدة “رفقاً”. وفي هذا السياق تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضدها بسبب “اقتباسها من أحاديث النبي ليصبح جزءًا من أغنيتها” وهو ما اعتبره غير جائز شرعاً ولا يليق بمقام النبوة.