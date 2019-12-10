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صورة من طفولة مي عز الدين مع والدتها تشعل المواقع.. شاهدوا كيف كانت!

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maiezzeldin

مي عز الدين

تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية مي عز الدين أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وبدا أنها تعود إلى طفولتها حيث ظهرت فيها برفقة والدتها. وانطلقت على إثر هذا موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على شكلها وعلى المقارنة بينه في الزمنين الماضي والحاضر.

وتناول بعض تلك التعليقات شكل الوالدة وأوجه الشبه بينها وبين ابنتها.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”صورة ظهرت فيها بنحافة ظاهرة.

وتساءل الكثير من المتابعين عن سبب ذلك وحققت الصورة أكثر من 293 ألف إعجاب في ساعات قليلة جداً بعد نشرها.

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