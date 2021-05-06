عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء النجم المصري “خالد النبوي”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة نادرة لأحياء ذكري والدته التى توفيت في العام 2018.

وأرفق خالد تلك الصورة له مع والدته بالتعليق قائلًا:” أمي حبيبتي .. سنتين على الرحيل وانتي لسه النور اللي بينور الطريق.. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي و عملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني ”.

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في سياقٍ آخر، تصدر الممثل الشاب نور خالد النبوي، ابن الفنان خالد النبوي «التريند» بعد ظهوره في الحلقة الـ 17 من مسلسل “الاختيار 2” ويجسد دور الشهيد الملازم أول “أحمد شوشة”، ويعد مسلسل “الاختيار 2” أول تجربة تمثيلية لنور خالد النبوي الذي درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

يُذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان “مسلسل لما كنا صغيرين” الذي عُرض في رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة: محمود حميدة وريهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.

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