نشرت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام تنعي من خلالها رحيل الفنان المصري ” عزت العلايلي ” الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية .

وظهرت مادلين طبر في الصورة برفقة كلا من عزت العلايلي ونجم بوليود ” أميتاب باتشان ” .. وكتبت في تعليقها علي الصورة معربة عن حزنها على فقدان الفنان الراحل قائلة : ” ما زلت أبكي أستاذ عزت العلايلي .. سمعت اللقاء الإذاعي مع الإعلامي اللبناني روبير فرنجيه عندما حياه وقال له : ا.عزت إبنة بلدي وبلدتي زغرتا بتحييك .. رفيقتك في فيلم إيلات ” .

وتابعت : ” فأجابه الكبير عزت العلايلي لا مادلين بنتنا إحنا كمان .. الموت موجع .. ياريت نستغل الفرص للقاء الأحبة أكتر وهم عايشين .. شكرا تامر بسيوني الاعلامي الكبير للمداخلة على النهار لأقدم وجعي الحقيقي لفقدان زميل وأستاذ وعشرة سنين .. الله يرحم ا.عزت العلايلي ” .