أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بنشر أخبار وصور النجوم علي السوشيال ميديا، تداول صور نادرة من أرشيف الفنانة الإستعراضية شريهان، يرجع تاريخها لأكثر من 40 عامًا، وثقت لحظة انهيارها في مراسم جنازة شقيقها عمر خورشيد، وأعاد هذا إلى ذاكرة بعض المتابعين الحدث الأليم وعبّروا عن شعورهم بالحزن.

حيث أن إحدى الصفحات الفنّية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“،، نشرت تلك الصور وأرفقتها بالتعليق: “شريهان في جنازة شقيقها عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد”، وشارك الصور عدد كبير من الجمهور الذين انهالوا بالتعليقات عليها، وظهرت شريهان في الصور وهي تبكي منهارة إلى جانب قريبات لها.

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ويُشار إلى أن اسم الفنانة أصبح “تريند” على المواقع أخيرًا بعدما عادت إلى الظهور على الشاشة إثر غياب طويل. وحدث هذا من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر. وخطفت شريهان أنظار محبيها معيدةً إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة في الفوازير.

وتم تداول الإعلان بكثافة على منصّات السوشيال ميديا، وعبّر الكثيرون عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية، وأثنوا على رشاقتها ولياقتها البدنية وجمالها وتساءلوا عما إذا كانت ستعود فعلاً إلى الشاشة أم لا.

ولفتت النجمة شريهان الكثير من الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً من توقيع المصمّم العالمي Chiristian Dior وينتمي إلى مجموعة ربيع وصيف 1949. وقد صُنع من قماش التول الفاخر مع نقشة الزهور التي حيك بعضها ورُسم بعضها الآخر يدوياً. وتميز بلون القهوة البيضاء مع قصّة الكاب من دون أكمام. وأضافت إليه شريهان شالاً باللون نفسه وبعض الأكسسوارات التي شكّلت أيضا علامة مميزة في حضورها.

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