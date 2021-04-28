تداول بعض الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة التُقطت للفنانة المصرية شريهان أثناء إقامة مراسم جنازة شقيقها عمر خورشيد.

وظهرت شريهان في الصورة وهي تبكي منهارة إلى جانب قريبات لها. وأعاد هذا إلى ذاكرة بعض المتابعين الحدث الأليم وعبّروا عن شعورهم بالحزن.

ويُشار إلى أن اسم الفنانة أصبح “تراند” على المواقع أخيراً بعدما عادت إلى الظهور على الشاشة إثر غياب طويل. وحدث هذا من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر. وخطفت شريهان أنظار محبيها معيدةً إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة في الفوازير.

وتم تداول الإعلان بكثافة على السوشيال ميديا، وعبّر الكثيرون عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية، وأثنوا على رشاقتها ولياقتها البدنية وجمالها وتساءلوا عما إذا كانت ستعود فعلاً إلى الشاشة أم لا.

ولفتت شريهان الكثير من الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً من توقيع المصمّم العالمي Chiristian Dior وينتمي إلى مجموعة ربيع وصيف 1949. وقد صُنع من قماش التول الفاخر مع نقشة الزهور التي حيك بعضها ورُسم بعضها الآخر يدوياً. وتميز بلون القهوة البيضاء مع قصّة الكاب من دون أكمام. وأضافت إليه شريهان شالاً باللون نفسه وبعض الأكسسوارات التي شكّلت أيضا علامة مميزة في حضورها.