استرجع بعض الحسابات النشاطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من ألبوم ذكريات الفنانة المصرية الراحلة زوزو نبيل، وقد ظهرت فيها في أيام شبابها مع الفنان الراحل توفيق الدقن.

ولفت الكثيرون في تعليقاتهم إلى أنهم نادراً ما رأوا صورة لزوزو في مرحلة صباها، وأنهم لم يعرفوها على الشاشة إلا متقدِّمةً في السنّ.

يُشار إلى أن زوزو نبيل تزوجت مرتين، الأولى من سامي عاشور الذي توفي بعد مدة قصيرة على الزواج و أنجبت منه ابنها الوحيد نبيل، علماً أن الأخير كان ضابطاً في الجيش المصري واستُشهد في حرب أكتوبر 1973 تاركاً 3 أبناء.

كذلك تزوجت من وكيل وزارة انتقل للعيش في منزلها مع أولاده وزوجته الأولى. علماً أن علاقة صداقة جمعتها مع ضرّتها حيث كانت ترى أنها بمثابة شقيقتها. ولهذا كانت بعد وفاة الزوج تطمئن إلى أحوالها باستمرار.

ويُذكر أن والدة زوزو عارضت دخولها عالم الفن حين أرادت ذلك وهي في سنّ صغيرة. إلا أن توسّلها وبكاءها دفعا الأم إلى الموافقة بعدما حصلت على تعهّد من ابنتها بأن تكون مثالاً للشرف والاستقامة في عملها.