تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة لصباح شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وتبين أنها التُقطت لها في العام 1965 وبدت فيها وهي تقف إلى جانب درّاجتها الهوائية.

وأحدثت الصورة ضجة في أوساط المتابعين الذين تناولوا في تعليقاتهم شكل صباح والشبه بينها وبين شقيقتيها الفنانتين سعاد ونجاة الصغيرة، إضافة إلى ظروف وفاتها. ومما كتبه هؤلاء: “كانت رايحة تحضر حفل لأختها نجاة الصغيرة وفي الطريق عملت حادث وماتت” و”شبه سعاد كتير” و”جميلة الله يرحمها” و”شبهها جداً”.

ويُشار إلى أن وفاة صباح أُعلنت حينذاك في الصحف في خبر جاء فيه: “لقيت صباح (20 سنة) شقيقة نجاة الصغيرة وسعاد حسني مصرعها في الطريق الزراعي. كانت صباح تنوي الاشتغال بالسينما. وكان السينمائيون يتوقعون لها مستقبلاً ناجحاً. وقع الحادث قرب إيتاي البارود على إثر تصادم السيارة التي كانت تستقلها صباح بسيارة لوري كانت في طريقها إلى القاهرة. كانت صباح متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفلة غنائية تحييها شقيقتها نجاة. وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي، ماتت صباح عقب الحادث بنصف ساعة، تعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث، قامت بإبلاغ شقيقتها سعاد حسني بالنبأ الذي أبلغته بدورها لنجاة والتي ألغت الحفلة التي كانت تنوي إحياءها”.