كثيراً ما يبحث الناشطون على مواقع التواصل عن صورة نادرة يتضمنها أرشيف المشاهير والأعمال السينمائية والتلفزيونية. وفي هذا الإطار نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من أحد مشاهد فيلم “المشبوه” الذي عرض في العام 1981. وتبين أنها التقطت خلال التصوير وبدا فيها الفنان القدير عادل إمام وهو يؤدي دوره فيما تجلس خلفه الفنانة الراحلة سعاد حسني مع طفل هو الفنان كريم عبد العزيز.

ولاحظ المتابعون أن الأخيرين يضحكان ما يشير إلى أن الصورة التقطت في الكواليس. وحظيت إعجاب الكثير من هؤلاء حيث عبروا في تعليقاتهم عن اشتياقهم إلى الأعمال السينمائية والتلفزيونية القديمة متمنين للفنان عادل إمام العمر المديد والمزيد من العطاء.

ومما كتب في التعليقات: “هاذا كريم عبدالعزيز اللي كبر دحين؟” و”الفيلم ده كان أداء عادل إمام عالمي ولا كوميديا ولا أفوره بجد تمثيله رائع، روبرت دينيرو” و”حتى كوااليس زمان كان إلها طعم خاص وعبق الماضي وسحره الجميل بيعطيها جمال أكتر” .