إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للممثل والمخرج السوري ​أيمن زيدان​ من طفولته، والتي تم تداولها بمناسبة عيد ميلاده، الذي صادف في 1 أيلول/سبتمبر.

وبدت ملامح أيمن في الصورة قريبة جداً من تلك التي يتمتع بها حالياً، وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات المتابعين، كما تمنى له الكثيرون العمر المديد، وأثنوا على عطاءاته في عالم الدراما التلفزيونية وعلى موهبته.

وكان أيمن قد أشار الى أن البعض من متابعيه وأصدقائه يسألونه عن سبب غيابه، وهل إذا كان محبطاً، وبيّن في الواقع أن خلال فترة غيابه عن الأعمال التلفزيونية، شارك في مشاريع سينمائية وروائية وتولى إخراج العديد من المسرحيات، متسائلاً إن كان الحضور والإنجاز مرتبطاً فقط بالدراما التلفزيونية.







اليوم عيد ميلاد النجم #أيمن_زيدان

الاسم : أيمن غالب شكري الزيداني

ممثل سوري من بلدة الرحيبة

-الميلاد: ١ أيلول ١٩٥٦

.-البرج: العذراء

الأولاد: جودي، نورا، نوار(توفى)، غالب(يعيش في ستوكهولم)بيشتغل بالموسيقى، و حازم زيدان (ممثل).

أشهر أدواره :

• هلال ( هجرة القلوب الى القلوب ) 1990

• تيسير ( الخشخاش ) 1991

• مفيد الوحش ( نهاية رجل شجاع ) 1994

• أحمد عبد الحق ( يوميات مدير عام ) 1995

• أسامة ( الجوارح ) 1995

• جميل الحمصي ( يوميات جميل وهناء )

1997• سعيد الناحية ( بطل من هذا الزمان ) 1999