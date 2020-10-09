أعربت أميرة مختار عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ ووالدها، إذ نشرت عبر صفحة والدتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي تديرها هي حالياً صورة نادرة لوالديها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”الله يرحمكم يا حبايبي …….حب استمر 46 سنه كله احترام متبادل وتقدير وحنيه متناهيه وموده ورحمه في الجنه ونعمها يا حبايبي ان شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زي ما كنتوا بتتمنوا”.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت مختار مؤخراً، للمرة الأولى، كيف أُصيبت والدتها بفيروس كورونا، قبل وفاتها في 5 تموز/يوليو الماضي، وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة “CBC” المصرية، إن إحدى العاملات في مسلسل “لعبة النسيان”، الذي شاركت والدتها في بطولته، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، كانت مصابة بالفيروس قبل إصابة الجداوي.





