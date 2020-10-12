تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للممثل المصري عادل إمام ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري الراحل أحمد زكي وزوجته الممثلة المصرية الراحلة هالة فؤاد، وذلك من حفل زفافهما.
يشار إلى أن أحمد زكي كان قد رحل عن عالمنا في الـ27 من شهر آذار/مارس عام 2005، عن عمر ناهز 56 عاما بعد صراع قاس مع المرض دام ما يقرب من عام.
بينما رحلت هالة فؤاد في 10 أيار/مايو 1993، عن عمر ناهز 35 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للممثل المصري عادل إمام ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري الراحل أحمد زكي وزوجته الممثلة المصرية الراحلة هالة فؤاد، وذلك من حفل زفافهما.