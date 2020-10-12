تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للممثل المصري ​عادل إمام​ ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري الراحل ​أحمد زكي​ وزوجته الممثلة المصرية الراحلة ​هالة فؤاد​، وذلك من حفل زفافهما.

يشار إلى أن أحمد زكي كان قد رحل عن عالمنا في الـ27 من شهر آذار/مارس عام 2005، عن عمر ناهز 56 عاما بعد صراع قاس مع ‏المرض دام ما يقرب من عام.‏

بينما رحلت هالة فؤاد في 10 أيار/مايو 1993، عن عمر ناهز 35 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.‏‎

عادل إمام من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد