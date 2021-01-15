انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطرب الراحل ​عبد الحليم حافظ​ وهو يقف امام قبره. فما قد لا يعرفه البعض انه قبل عام من وفاته قرر عبد الحليم بناء مدفن خاص به في منطقة البساتين وبعد انتهائه تم وضع الرخام على القبر فوقف أمامه والتقطت له صورة نادرة وهو يقرأ اسمه المكتوب على اللوحة الرخامية .

تشير المعلومات عن حافظ شعر باقتراب موعد وفاته خصوصا انه كان يعاني كثيرا مع المرض وتوفي في 30 اذار/مارس 1977 عن عمر ناهز الـ 48 عاماً فقط.





