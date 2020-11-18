إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة جدا للفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​.

وفي تفاصيل الصورة ظهر الراحل إلى جانب سيارته حمراء اللون، إذ أنها من أولى السيارات التي إشتراها عبد الحليم وكان يبدي إهتمامه وتعلقه بها.

ولفت رواد مواقع التواصل أن عبد الحليم قد إتصل بالمصنع التابع لعلامة السيارة في ألمانيا وطلب المواصفات الراغب فيها لهذه السيارة، كما ويذكر أن هذه السيارة بقيت واقفة أمام منزله حتى آخر يوم في حياته.

لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تناقولها معبرين عن حبهم للفنان الراحل وصوته الأسطوري.