أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة “يسرا اللوزي”، حيث كانت طفلة مع عائلتها وتبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

واستطاعت يسرا اللوزي أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها الجميلة الناعمة. فيما أشار البعض أنها تشبه والدتها إلي حدٍ كبير.

صورة نادرة من طفولة الفنانة “يسرا اللوزي ” مع عائلتها

وعلي الصعيد الفني، تشارك يسرا اللوزي فى مسلسل “بين السماء والأرض” مع النجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.

وقال مصدر مطّلع أن الفنانة يسرا اللوزي دخلت في حالة إرهاق شديدة بسبب كثرة أيام وساعات التصوير، لافتا إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في العمل خلال منتصف شهر رمضان المقبل.

مسلسل “بين السماء والأرض” من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزي ، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.