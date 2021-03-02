نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف شعبان جذبت أنظار عدد كبير من المتابعين، حيث بدا فيها مع زوجته الأخيرة الكويتية إيمان الشريعان، في ظهور نادر لها. وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها وتساءلوا عن سبب عدم ظهورها العلني.

ويُشار إلى أن الشريعان هي والدة ابنيه: الإعلامية زينب ومراد. ويُذكر أن شعبان تزوج من أربع نساء، كانت أولاهن الفنانة المصرية ليلى طاهر، وقد التقاها على هامش أحد الأعمال المشتركة في العام 1963. إلا أن زواجهما لم يستمر سوى 4 سنوات.

كذلك تزوج الأميرة نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، شقيقة الملك فاروق وأنجب منها ابنته الكبرى سيناء.

وبعد انفصاله عن الأميرة، ارتبط يوسف شعبان بالفنانة الراحلة سهام فتحي، لكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً. ويعتبر زواجه من الشريعان الأطول حيث رافقته إلى أن وافته المنية. علماً أن الفنان توفي يوم الأحد 28 شباط (فبراير) الماضي (2021) بعد التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد.