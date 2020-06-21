تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة ” شيريهان ” من طفولتها في حفل زفاف أخيها الغير شقيق ” عمر خورشيد ” .

والتي ظهرت فيها شيريهان وهي ترقص على إحدى الطاولات أمام كوكب الشرق ” أم كلثوم ” التي كانت من بين الحضور في حفل الزفاف .

حيث كان يعمل عمر خورشيد عازفا على الجيتار في فرقة أم كلثوم في ذلك الوقت .

يذكر أن الفنان الراحل عمر خورشيد كان بوابة أخته الصغيرة للدخول إلى عالم الفن والتي تألقت فيه منذ اللحظة ‏الأولى لتصبح الفنانة شيريهان أيقونة التمثيل والاستعراض في الثمانينيات والتسعينيات .