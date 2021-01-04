نشر أحد الحسابات المهتمة بأخبار وصور المشاهير على موقع ” إنستجرام ” صورة نادرة للفنان المصري الراحل ” عبد الحليم حافظ ” من أيامه الأخيرة .

وظهر العندليب الأسمر في الصورة وهو على فراش المرض ومحاطا بمجموعة من الأطفال الصغار الذين كانوا في زيارة له .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والذين تساءل الكثير منهم حول سبب زيارة هؤلاء الأطفال لعبد الحليم حافظ خاصة في هذه الفترة من حياته ومناسبتها .

وأشار الحساب إلى ما قاله ” محمد شبانة ” شقيق عبد الحليم حافظ ” في وقت سابق حول الطلب الأخير الذي طلبه منه شقيقه الراحل قبل ساعات من وفاته .

حيث طلب عبد الحليم ورقة وقلم وأراد أن يكتب شيئاً لأنه لم يكن قادراً على الكلام .. وأمسك العندليب بالورقة والقلم وكتب : ” يا محمد أوعى تنسى تدفع فلوس طلبة الجامعة وكمان ماتنساش تبيّض الشقة ” .. ثم سقط القلم من يده .

وأضاف محمد شبانة أنه لا أحد بإستثناء أفراد أسرته كان يعلم بأن حليم يتكفل سنوياً بمصاريف وكل مستلزمات 25 طالباً وطالبة من الأيتام الذين يتابعون دراستهم الجامعية .