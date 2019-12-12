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صورة نادرة منذ 20 عاماً.. شاهدوا كيف كانا عاصي الحلاني ووائل كفوري

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تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة إلتقطت منذ 20 عاماً للفنانين اللبنانيين ​عاصي الحلاني​ و​وائل كفوري​.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، متحدثتي عن إختلاف ملامح كلّ منهما، إذ أشار الكثيرون إلى أن الحلاني لايزال يحافظ أكثر على ملامحه، بينما هناك فرق واضح وكبير في ملامح وجه كفوري بين الماضي واليوم.

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