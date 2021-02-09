جمعت علاقة حب كبيرة الممثل ​حسن يوسف​ بالممثلة ​لبلبة​ فارتبطا وتزوجا الا ان هذه القصة لم تكتمل ووصلت الى النهاية من خلال الطلاق لعدة اسباب. وانتشر صورة نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي للثنائي مع الفنان الراحل ​عبد الحليم حافظ​ خلال خطوبتهما.

يذكر ان في هذه الصورة كانت لبلبة لا زالت صغيرة جدا في العمر اذ تزوجت من حسن يوسف في عمر الـ 17 سنة قبل ان تتطلق منه وتتزوج لاحقاً مرتين الا ان زيجاتها كلها لم تستمر فقررت عندها ان تتفرغ للفن.





