تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة للفنانة اللبنانية الراحلة ​الشحرورة صباح​ وملكة جمال لبنان والكون السابقة ​جورجينا رزق​، وإلى جانبهما الممثل اللبناني ​عبد الله حمصي​.

اللقطة من فيلم “​غيتار الحب​”، الذي عرض عام 1973، ولاقت الصورة إعجاب العديد المتابعين، الذين تمنوا عودة الزمن الجميل.

يُذكر أن أحداث الفيلم دارت حول “سلوى” الشابة الفقيرة التي تبيع الذرة المشوية للزبائن علي إحدى شواطئ لبنان، وتقع في حب عازف جيتار تقابله بالصدفة، وفي ذات الوقت تبحث عن أمها وشقيقتها التي فقدتهما منذ كانت صغيرة، وتتوالى الأحداث بشكل يدفع في طريقها صدفًا عجيبة في كلتا قصتيها، والعمل من إخراج وتأليف محمد سلمان، وشارك بطولته إلى جانب صباح الممثل المصري ​عمر خورشيد​.





