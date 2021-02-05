عادت قضية مقتل الموسيقار المصري عمر خورشيد إلى الواجهة مؤخراً بعدما أعلنت أسرته استعدادها لتلقي العزاء به بعد وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف.

وسلط الناشطون الأضواء على حياته واستعادوا قصص ارتباطه بنساء عدة. ووجد هؤلاء أن من بين زوجاته كانت الفنانة المصرية مها أبو عوف ونشروا صورة نادرة من عقد قرانهما.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الراحل تزوج مرات عدة أولها من أمين السبكي في العام 1971. إلا أنهما انفصلا في العام 1972. وبعد هذا تزوج الفنانة ميرفت أمين التي التقاها أثناء تصوير أحد الأفلام. ولم يستمر هذا الزواج لمدة طويلة حيث أعلن الطلاق في العام 1973. وبعد ذلك تزوج سيدة أعمال لبنانية. ويشار إلى أنه توفي بتاريخ 29 أيار مايو من العام 1981 في حادث سير ما زالت ملابساته غامضة حتى اليوم.

ويذكر أن أبو عوف أوضحت في وقت سابق خوضها الخلافات بسبب ميراثه وذلك في حديث إلى برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري. وحينها طالبت مطلقي الشائعات بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل وأرملته دينا خورشيد التي توفيت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بدلاً من الحديث عن دخولها في خلافات تتعلق بميراث الفنان. واعتبرت أن الأخير كان أغلى من أي شيء وأنها لم تفكر بعد رحيله في ميراثه.