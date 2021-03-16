نشر أحد الحسابات التي تهتم بأرشيف المشاهير صورة قديمة ترتبط بأسرة الفنان الراحل فريد الأطرش. وبدا فيها الأخير برفقة شقيقته أسمهان وتبين أنها التقطت لهما في مرحلة شبابهما. كما ظهرت والدتهما علياء المنذر.

وتناولت معظم التعليقات على الحساب شكل الأطرش حيث أشار الكثيرون إلى أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها الفنان الكبير في هذه المرحلة من حياته. ولفتوا إلى أنه لم يتغير إلى حد كبير مع التغير في السن. كما عبر آخرون عن شعورهم بالحنين إلى زمن الفن الجميل.

ويشار إلى أن الوالدة كانت تتمتع بصوت جميل وكانت تؤدي أغنيات العتابا والميجانا التقليدية والمعروفة في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. وقد تأثرت بمغني العتابا اللبناني يوسف تاج الذي اتبعت أسلوبه فيما بعد الفنانة الراحلة صباح. ويشار إلى أنها توفيت في العام 1968 ودفنت في بلدة الشويت في جبل لبنان.

ويذكر أن لدى الفنان شقيقان هما أنور وفؤاد وشقيقتان هما وداد وآمال (أسمهان) وعدداً من الإخوة والاخوات غير الأشقاء هم طلال ومنير ومنيرة وكرجية واعتدال.