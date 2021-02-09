تصدرت صورة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مع حماتها السيدة ​جميلة الهاشم​، والدة الدكتور ​فادي الهاشم​، على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بقوة بعد ان أفاد بعض المعلقين ان والدة زوج نانسي مريضة وتحتاج الى الدعاء والصلاة لتتحسن بسرعة وتعود الى نشاطها.

ولم يتم تأكيد هذا الامر من اي مصدر موثوق يخص الفنانة اللبنانية ولم يتم الكشف عن تفاصيل المرض الذي اصاب السيدة جميلة في وقت اشارت بعض الصفحات ان من المرجح ان تكون قد اصيبت بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بقوة في لبنان.





