تعود صورة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وشقيقها الفنان اللبناني ​نبيل عجرم​ إلى الواجهة من جديد، بعد أن أعاد معجبو نانسي تداولها بعد أشهر من إلتقاطها، لتصبح وفي وقت قصير الترند والأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي.

شبه نانسي بشقيقها بدا واضحاً في معالم الوجه، وبالتالي بدت العلاقة بينهما جيدة ووطيدة، وظهرا بإبتسامة عريضة وعفوية.

يُذكر أن نبيل إنطلقت مسيرته الفنية عام 2006، وقدّم أول أغنية له “بياع الوفا”، مع المخرج جاد صوايا، الذي بدوره تولى إدارة أعماله، وقدم بعدها أغانِ منفردة لكنه إبتعد عن الساحة الفنية، كما لحّن العديد من الأغنيات لشقيقته نانسي، ومنها “سبحان الله، ليش معذبني، وحكيتك إيه”.





