صورة.. نجاة سلاف فواخرجي من حادث مروع

بعد إصرارها على تصوير أحد المشاهد الخطيرة دون الاستعانة بدوبلير، تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لحادث مروع في كواليس تصوير مسلسلها الجديد “خط ساخن”، وتم نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة، ليعلن الفريق الطبي أن كل الإصابات والخدوش “سطحية”، وتلقت الإسعافات الأولية اللازمة.

وأعلن مخرج مسلسل “خط ساخن” منح سلاف إجازة لمدة يومين، حتى تتعافى من الآثار النفسية للحادث، ويتم شفاء الإصابات السطحية والخدوش، وكشف مصدر من داخل فريق العمل عن أن سلاف تعرضت لحادث خلال تصويرها أحد مشاهدها، وبدت الإصابة مروعة للوهلة الأولى، فتم نقلها إلى الطوارئ وخضعت لفحص طبي شامل للاطمئنان على صحتها.

يذكر أن المسلسل تم تأجيل تصويره أكثر من مرة لأسباب إنتاجية، وتقرر مؤخرا دعوة نجومه لتصوير مشاهده الأخيرة، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2019، ولكن تم تأجيل العرض أيضا لموعد آخر بالنصف الثاني من العام الجاري، ويشارك في بطولته حسين فهمي، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سميرة عبد العزيز، حسنى شتا، محمود حافظ، أحمد التهامى، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.