نشرت الفنانة السورية “كندة علوش” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،صورة تجمعها بالفنانة السورية “أصالة نصري” وجهت لها من خلالها رسالة في عيد ميلادها الـ51.

حيث كتبت علوش في تلك الرسالة : “بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك.. متل مابتفرحي قلب كل اللي حواليكي، ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح وراحة البال والناس المحبين”.

لترد بدورها أصالة علي تلك التهنئة ،فتقول:”ما أجمل مشاعرك وماألطف تعبيرك .. وما أسعدني بكِ أخت وصديقه نقيّه كما يقول وجهها”.

يُذكر أن أحتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلادها الـ51، بمقطع فيديو “لايف” عبر الإنترنت تفاعلت من خلاله مع جمهورها ومحبيها، حيث قررت أصالة مشاركة الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المُتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى ستحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أصدقائها وأفراد عائلتها .