نشرت “لينا” إبنة الفنان “أحمد الفيشاوي”، عبر خاصية (ستوري) بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صوراً لها من جلسة تصوير جديدة، كانت قد خضعت لها مؤخراً، بعدسة المصور الفوتوغرافي “نادر عبده”، الذي نشرها هو الأخر عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام، وعلّق عليها قائلا:”بيقولوا ابن الوز عوّام. ف مابالكم لو الإبن و الحفيد مجتمعان..لينا أحمد فاروق الفيشاوي” .

وظهرت لينا في تلك الصور، بإطلالة جريئة مثيرة للجدل، إذ ارتدت فستان أسود قصير جداً يكشف عن ساقيها، مفتوح بعض الشيء عند منطقة الصدر، بجلسة التصوير التي قامت بها على فوتيه “كرسي” داخل المنزل بمدينة “نوتنغهام” بإنجلترا .

يُذكر أن لينا الفيشاوي، كانت قد فجرت مفاجأة قبل عدة أيام، حينما أعلنت عن ابن جديد يُدعى”تيتوس” لوالدها “أحمد الفيشاوي”، من سيدة المانية، إذ نشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام وأعلنت أنه شقيقها. وعلقت، على الصورة، قائلة: “هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه – أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا”.