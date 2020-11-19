أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول مجموعة من الصور لـ”هويدا” إبنة الشحرورة صباح في شبابها، واستطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد ، وأشار بعضهم إلي أن هويدا تُعد “صورة طبق الأصل” من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

يُشار إلي أن هويدا منسي إبنة صباح الشحرورة ورثت الفن عن والدتها الراحلة، حيث أنها ممثلة مصرية/لبنانية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1952، بدأت العمل في مجال السينما منذ السبعينات بين السينما المصرية واللبنانية، ومن أفلامها: (نار الشوق، زوجتي من الهيبيز، رحلة النسيان)، إلا أنها لم تكمل العمل في التمثيل وفضلت الانسحاب التام من العمل الفني.

وولدت الفنانة المعتزلة “هويدا منسي” ابنة الفنانة اللبنانية صباح من زوجها الملحن المصري أنور منسي، يوم 18 مارس من عام 1952، وهي تملك خلفية دينية مختلطة، فوالدها مسلم، ووالدتها مسيحية، وجدتها كانت يهودية، واعتنقت الإسلام فيما بعد.

كشفت جانو فغالي، ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، صحة الأنباء التي ترددت حول وفاة هويدا منسي ابنة الشحرورة. وقالت فغالي،في تصريح صحفي حديث، إن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضافت “مطلقو هذه الشائعة أناس مرضى بالحقد والكره. دائما ما كانت الإشاعات تنال من صباح والآن تنال من ابنتها”.

يُذكر أن الشحرورة صباح رحلت عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز الـ 87 عامًا. ولم تحضر هويدا جنازة والدتها ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول غيابها، وتناقل العض أسباب مختلفة بينها عدم امتلاكها المال للسفر إلى لبنان، ألا أن “كلودا عقل” ابنة شقيقة صباح أرجعت عدم حضورها لإصابتها بصدمة عصبية.