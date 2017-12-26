صور.. التحقيق مع سيلفستر ستالون بتهمة الاغتصاب فن

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ظهر النجم والممثل الأمريكي الكبير سيلفستر ستالون، لحظة مغادرته لمقر التحقيق معه بمدينة “لوس أنجلوس” حول اتهامه بالاغتصاب، وذلك من خلال مجموعة من الصور التقطها له مصوري البابا راتزي.

وكانت سيدة، مجهولة الاسم لدى الصحافة، قد رفعت دعوى قضائية ضد النجم العالمي البالغ من العمر 71 عاما، تتهمه فيها بأنه اغتصبها خلال لقاء جمع بينهما في عام 1990 بمكتبه.

ومن جانبه يجهل سيلفستر ستالون، حتى الوقت الراهن مصيره بالرغم من انكاره لجميع الاتهامات التي وجهت له، على أن يستمر التحقيق حتى نهاية الشهر.