أثارت الفنانة هنا شيحة الجدل بعلاقة عاطفية جديدة تربطها بمحمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، كشفت عنها صورة نشرتها على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، ومُلتقطة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي، وظهرت فيها وهي تقف في أحد الأماكن المغلقة، وقد ارتدت فستاناً مفتوحاً باللون الأسود ونظّارات شمسية، وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي.‏

ونشر محمود شاهين صورة له عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام”، مُلتقطة في المكان الذي تواجدت فيه هنا وفي الوقت نفسه، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.

كذلك نشر محمود مقطع فيديو ‏مع هنا ظهرا فيه وهما يرقصان بعفوية مع أمير شاهين وزوجته على أغنية “زي ما هي حبها” للنجم مدحت صالح، ليسارع صديق شاهين إلى الإشارة بإصبعه الى هنا بعد ذكر عبارة “حبيبتك” في الأغنية، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام، حيث اعتبر العديد من المشاهدين أن الشاب كشف بالفعل أن هناك علاقة بين هنا شيحة ومحمود شاهين.

كما ربط الجمهور بين الصورتين مؤكداً وجود علاقة عاطفية بين الاثنين، خاصة مع انتشار شائعات ارتباط الاثنين خلال الفترة الماضية بسبب ظهورهما المتكرر معاً ‏في عدد من الأماكن، من دون أن يعلّق أحد الطرفين على أي من هذه الأنباء.‏

يُذكر أن هنا شيحة شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان” من بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحافية ندى بعد اختفائها وإيهام الخاطفين له بأنها قُتلت.