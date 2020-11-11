تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور حفيدة عادل إمام “هالة مقبل” وإبنة شقيقه “نور عصام إمام” التى أثارت ضجة بجمالها اللافت، مما دفع الكثيرين للتغزل بملامحها الجميلة والبحث خلفها لمعرفة المزيد عنها.

وأخذ الكثيرون من رواد مواقع التواصل يؤكدون على أن نور عصام إمام، ورثت ملامحها الجميلة من والدتها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، التي كانت معروفة بجمالها هي الأخرى خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، قبل أن تتزوج المنتج عصام إمام وتتعزل العمل الفني.

نور هي إبنة المنتج عصام إمام والفنانة المعتزلة نهلة رأفت، تعمل في مجال الأزياء، ومع تصفح حسابها على إنستجرام نجد بوضوح من خلال صورها عشقها لعالم الموضة كما أنها تحرص على نشر لقطات عائلية عدة تجمعها مع والدها وعمها من كواليس عمله وأيضاً والدتها المعتزلة.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن أخر أعمال الزعيم عادل إمام، “مسلسل فلانتينو” الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي، والذي يشارك في بطولته مجموعه كبيره من نجوم الدراما المصريه ومن بينهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وهدي المفتي ومن تاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامي امام وتدور احداثه حول صاحب احد المدارس الدوليه الذي يمر بالعديد من المواقف الكوميدية الاجتماعيه مع اسرته.

نور إبنة شقيق الزعيم عادل إمام

حفيدة عادل إمام “نسخة طبق الأصل” من جدها

نور إمام ووالدها عصام إمام

نور إمام وشقيقتها فرح برفقة عمهم عادل إمام

نور إمام وشقيقتها فرح

نور إمام ووالدتها الممثلة المعتزلة