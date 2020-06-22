تصدرت الفنانة المصرية “رانيا يوسف” التريند علي السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت تقضي إجازة الصيف بأحد الشواطئ، وأثارت كعادتها ضجةً كبيرة وذلك بسبب ظهورها بشكل لم يرضِ الكثيرين من متابعيها؛ حيث ارتدت مايوهاً أبيض اللون وكشفت عن ساقيها، ووصف الكثيرون من متابعيها إطلالتها بالجريئة.

وانهالت عليها التعليقات التي كان أغلبها، أنها تتعمد دائماً أن تثير الجدل بهذه الإطلالات الجريئة، والتي لا تناسب سنها أبداً، وعلّق البعض قائلاً، إن الإطلالة لا تليق بها، فيما علّق آخرون بشكل ساخر بقولهم: “نسيتِ تلبسي البطانة المرة دي كمان؟”.

من جانبها خرجت رانيا يوسف عن صمتها لترد علي المهاجمين، وتنفي تعمدها إثارة الجدل، وتؤكد أنه لم يكن في ذهنها أن تلفت الانتباه إليها خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، فقالت: الصور التي نشرتها عبر حساباتى الشخصية بالسوشيال ميديا، هي صور عادية التقطت بملابس البحر، وهذا أمر طبيعي؛ لأنني أقضي أجازتي الصيفية برفقة أسرتي.

وأضافت رانيا: أن هناك البعض من الناس يحوِّل الأمور الطبيعية إلى موضوع نقاش وجدال، فلا أعلم لماذا كل هذه الضجة على صورة نشرتها وأنا أرتدي ملابس البحر وليس مايوهاً، لكن يبدو أن مفاهيم الناس تغيرت وأصبحوا يتصيدون أي شيء من أجل الانتقاد .

وفي سياق آخر تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل “الآنسة فرح” الذى تم عرض جزئه الأول بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin” ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.