أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور قديمة للفنانة المصرية “ غادة عبد الرازق ”،رصدت شكلها قبل عمليات التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، وكشفت تلك الصور عن التغيير الملحوظ في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

ويبدو أن تلك الصور صدمت جمهور «غادة»، خاصة وأنها مختلفة تمامًا عن شكلها الحالي، وكانت غادة عبد الرازق تفضل الشعر القصير في هذه الفترة العمرية لها، لأنها تظهر في جميع الصور بشعر قصير. وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

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من ناحية أخري، ردت الفنانة غادة عبد الرازق على الجدل المثار حول عمرها الحقيقي نافية كل يتردد عن انها من مواليد عام 1965، وقالت ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي: “بقول الحقيقة والله انا مواليد 70 أقسم بالله أنا مواليد 70 وبعدين مش خلاص هما قالوا ان اي تزوير في اوراق رسمية يتقبض عليهم يعني انا مش داخلة بباسبوري ولا انا ضارباه؟”.

وتابعت “أنا بقول الحقيقة ما بكذبش انا ست عندي خمسين سنة ان شاء الله شهر سبعة اللي جاية حيبقى عندي 51 والله اعمل ايه اجيب مصحف”.

وأضافت “بعدين يا سيدي عن ستين او سبعين او ثمانين ايه حيفرق بعني هل دي اللي حتقلل نجوميتي او تزيدها؟ النجومية او الممثل يتقيم بسنه؟”.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل على التوالي يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير «هيثم زنيتا» بعد مشاركتهما سويًا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز»، كما شاركا أيضًا معًا في مسلسل «حكاية حياة».

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

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