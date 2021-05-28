نشرت ​الراقصة صافيناز​ مجموعة صور جديدة لها من إجازة قامت بها في شرم الشيخ بمصر، وظهرت بالصور من شرفة تطل على حوض السباحة في أحد المنتجعات وهي ترتدي مايوه أسود وأحمر اللون ما أثار إعجاب متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة.

وكانت صافيناز قد ردت على تصريحات اللاعب الرياضي المصري ​صالح جمعة​ الذي اتهمها بأنها تحرشت به، اذ نشرت فيديو على صفحتها الخاصة نفت من خلاله تصريحاته، اذ علّقت بالقول: ” انت كداب وكداب جدا وعايزه اقولك خليك راجل مره واحده في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين”.













